وزارة الداخلية: صدور أوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية

اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، عن صدور اوامر بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح لوسائل اعلامية حكومية ان "اوامر صدرت بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية"، مبينا ان "هناك توجّه بردع هذه الأعمال الخطيرة التي تهدد نسيج المجتمع العراقي".
واضاف ان "المرحلة القادمة ستشهد إجراءات واسعة لفرض الأمن وضبط الأسلحة، التي تستخدم لترويع المواطنين الأبرياء"، مشيرا الى "صدور ثماني مذكرات قبض قضائية على خلفية النزاع العشائري الذي اندلع في حسينية المعامل".
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