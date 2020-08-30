انطلاق مراسم 'ركضة طويريج' في كربلاء

انطلقت في محافظة كربلاء، اليوم الأحد، مراسم "ركضة طويريج" بمشاركة مئات الالاف من الزائرين، وسط إجراءات وقائية.

واتجه جموع الزائرين والمعزين ركضاً باتجاه مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) وهم يقومون "بلطم" رؤوسهم تعبيراً عن مظهر الحزن لاستشهاد الإمام الحسين. وتعتبر "ركضة طويريج" واحدة من اهم طقوس العاشر من محرم، وتعود التسمية إلى أحد ألأقضيه التابعة لمحافظة كربلاء، ولكون الركضة تبدأ من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج فسميت الممارسة بركضة طويريج، والقنطره تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن مركز المحافظة.



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