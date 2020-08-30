غرامات بالجملة تنتظر ميسي حال غيابه عن تمرينات برشلونة

ومن المنتظر أن يغيب ليونيل ميسي عن الفحوصات الطبية، كما أخبر ناديه مساء اليوم السبت.

وسيكون غدًا يومًا مهمًا للغاية في معرفة المستقبل القريب للنجم الأرجنتيني، فغيابه عن الفحوصات سيكون رسالة واضحة بأنه اتخذ قرارًَا نهائيًا بإنهاء مسيرته مع برشلونة هذا الصيف.



وتنص لوائح رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم على ضرورة الخضوع للفحوصات الطبية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية قبل استئناف العمل، وفي حالة غياب ميسي عن الفحوصات فإنه لن يتمكن من مشاركة زملائه في تدريبات الاثنين.

وفي حالة غياب ميسي، كما هو متوقع، عن الفحوصات الطبية فإنه سيكون معرض لعقوبة خفيفة، ولكن هذه العقوبة ستُغلظ إذا استمر اللاعب على موقفه وغاب عن تدريبات الاثنين.

ونقلًا عن صحيفة «سبورت» الكتالونية؛ فإن اللوائح تنص على أنه في حالة غياب اللاعب عن العمل ليومين، الأحد والاثنين (كما في حالة ميسي)؛ فقد يتم إيقافه عن العمل وفرض غرامة مالية تعادل قيمتها راتب يومين وحتى 10 أيام.



من الناحية المادية؛ تنص اللوائح على فرض غرامة مالية في مثل هذه الحالات تصل نسبتها إلى 7% من قيمة الراتب الشهري، وإليكم قوائم العقوبات المالية:

الرواتب الشهرية التي تقل قيمتها أو تساوي 100 ألف يورو

الحد الأدنى: غرامة تتراوح ما بين 4.01% وحتى 5% من قيمة الراتب الشهري.

المتوسط: غرامة تتراوح قيمتها من 5.01% إلى 6% من قيمة الراتب الشهري.

الحد الأقصى: غرامة تتراوح قيمتها من 6.01% إلى 7% من قيمة الراتب الشهري.

الرواتب الشهرية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو

في هذه الحالة ستُطبق الغرامات الواردة في السطور السابقة على الـ 100 ألف يورو الأولى، بالإضافة إلى تطبيق العقوبات التالية بجانب النسب المشار إليها سابقًا:

الحد الأدنى: تصل نسبة الغرامة إلى 1.33% من زيادة الراتب الشهري عن 100 ألف يورو.

متوسط: من 1.34% إلى 2.66% من زيادة الراتب الشهري عن 100 ألف يورو

الحد الأقصى: من 2.67% إلى 4% من زيادة الراتب الشهري عن 100 ألف يورو

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وفي حالة ميسي فإنه سيكون معرض لهذا النوع الثاني من العقوبات بسبب قيمة راتبه الشهري التي تفوق بالتأكيد 100 ألف يورو.

وبداية من الثلاثاء المقبل، وفي حالة استمرار ميسي على موقفه وغيابه عن التدريبات، فإن العقوبة ستُغلظ أكثر وأكثر، إذ سيكون اللاعب معرضًا للإيقاف وخصم ما يتراوح من 11 إلى 30 يومًا من قيمة راتبه الشهري.

من الناحية المالية؛ تنص اللوائح على فرض غرامة مالية تصل نسبتها إلى 25% من قيمة راتبه الشهري، وإليكم قوائم العقوبات المالية في حالة التخلف عن أكثر من يومين عن العمل:

الرواتب الشهرية التي تقل قيمتها أو تساوي 100 ألف يورو

الحد الأدنى: من 7.01% إلى 13% من قيمة الراتب الشهري.

متوسط: من 13.01% إلى 19% من قيمة الراتب الشهري.

الحد الأقصى: من 19.01% إلى 25% من قيمة الراتب الشهري.

الرواتب الشهرية التي تزيد قيمتها عن 100 ألف يورو

الحد الأدنى: تصل نسبة الغرامة إلى 3.33% من زيادة الراتب الشهري عن 100 ألف يورو.

متوسط: من 3.34% إلى 6.66% من زيادة الراتب الشهري عن 100 ألف يورو.

الحد الأقصى: من 6.67% إلى 10% من زيادة الراتب الشهري عن 100 ألف يورو.

وفي حالة استمرار غياب ميسي؛ فستنطبق عليه إحدى عقوبات الفقرة الأخيرة بداية من يوم الثلاثاء المقبل.