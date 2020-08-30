أميركا والبرازيل الأكثر تضرراً.. إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ25 مليوناً

وذكرت، أنه في المجموع، بلغ عدد الإصابات المعلنة، حسب هذا التعداد، 25,029,250 إصابة، بينها 842,915 حالة وفاة.

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 5,960,652 إصابة، منها 182,760 حالة وفاة، أما في البرازيل فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات 3,846,153 إصابة، من بينها 120,262 حالة وفاة، وهما البلدان الأكثر تضرراً من الوباء.

