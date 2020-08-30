بيان من الرافدين بشأن رواتب موظفي دوائر الكهرباء والاتصالات

اصدر مصرف الرافدين، الاحد، بيانا بشأن رواتب موظفي دوائر الكهرباء والاتصالات.
وقال المصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "تم توزيع رواتب موظفي دوائر وزارتي الاتصالات والكهرباء عن طريق بطاقة الماستر كارد".
واشار الى انه "بإمكان الموظفين استلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".
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