التميمي يوجه رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء

وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاحد، رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء.

وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على اصحاب المجالس والمواكب الحسينية إلى مراعاة الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن لحماية المعزين من انتقال العدوى فيما بينهم".

ودعا التميمي "الخطباء الى الاستمرار بنهجهم التوعوي الصحي للوقاية من هذا الوباء"، مشددا بالوقت نفسه على "كوادر الجيش الابيض بالاستمرار بتقديم افضل الخدمات الصحية للمصابين".