وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الاحد، رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء.
وقال التميمي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على اصحاب المجالس والمواكب الحسينية إلى مراعاة الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين وتعفير الاماكن لحماية المعزين من انتقال العدوى فيما بينهم".
ودعا التميمي "الخطباء الى الاستمرار بنهجهم التوعوي الصحي للوقاية من هذا الوباء"، مشددا بالوقت نفسه على "كوادر الجيش الابيض بالاستمرار بتقديم افضل الخدمات الصحية للمصابين".
كانت هذه تفاصيل خبر التميمي يوجه رسالة لاصحاب المواكب الحسينية والخطباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.