سقوط صواريخ وسط بغداد وإحباط مخطط ارهابي

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ايلاف من لندن: اعلن في بغداد الجمعة عن تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد الى ثلاثة صواريخ كاتيوشا واحباط مخطط ارهابي في العاصمة وسط تغييرات في مناصب قيادية عسكرية.

وأعلنت خلية الاعلام الأمني التابعة للقوات العراقية عن احباط مخطط وصفته بالارهابي في جانب الرصافة من العاصمة بغداد. واشارت الخلية في بيان تابعته "ايلاف" إنه "بناءً على معلومات استخبارية استطاعت قواتنا الامنية احباط مخطط لتنفيذ عملية إرهابية مساء الخميس من دون ذكرها لتفاصيل اخرى عن الجهة التي كانت ستنفذ المخطط وطبيعة استهدافه في قاطع الرصافة من بغداد التي تنقسم الى قطاعين عبر نهر دجلة هما الكرخ والرصافة.

وعلى الصعيد نفسه، اشارت الخلية في بيان آخر الى سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في إحدى الساحات الفارغة بداخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة. واوضحت ان موقع إطلاق الصواريخ كان منطقة البيحية الواقعة غربي العاصمة من دون تسجيل أي خسائر تذكر. وتضم هذه المنطقة شديدة التحصين مكاتب الرئاسات العراقية ومعظم السفارات الاجنبية بينها الاميركية التي تستهدفها هذه الصواريخ اضافة الى مكتبي بعثتي الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي في العراق.

يشار الى ان مصادر امنية تتهم كتائب حزب الله العراقية الموالية لايران بتنفيذ عمليات اطلاق الصواريخ للضغط على الحكومة لاخراج القوات الاميركية من العراق.

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وبالترافق مع ذلك، كشف مصدر عسكري عراقي الجمعة عن تغييرات طالت أمناء سر رئاسة أركان الجيش العراقي. واوضح المصدر أنه تم تكليف اللواء ركن عبد مظلوم معاونا لرئيس الأكاديمية العسكرية وتكليف اللواء ركن عبد الرحمن القيسي مديرا للخدمات الشخصية ورعاة شؤون المقاتلين.

واضاف انه تم تكليف اللواء ركن فلاح الفريجي مديرا لمديرية الاستخبارات في قيادة القوة الجوية كما نقلت عنه وكالة "شفق نيوز" العراقية، موضحا انه تم كذلك تكليف العميد حسين الساعدي بمهام امين سر الاعلام في رئاسة الاركان وتكليف العميد وليد يوسف بمهام أمين سر ادارة رئاسة اركان الجيش.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قال في تصريحات امس الخميس إن "الجماعات التي تعتقد أنها فوق القانون ستشهد قريبا تحركات جادة من قبل قواتنا الأمنية". وأضاف "برنامج حكومتنا مبني على التأكيد على سيادة الدولة ، بما في ذلك حصر استخدام القوة في قوات الأمن الرسمية وحظر استخدام السلاح خارج نطاق القانون". وقال "نعمل الان على اعادة تشكيل القوات الامنية وتطهيرها من كل العناصر الفاسدة وهذا سيستغرق وقتا لكننا سنحاسب هؤلاء الاشخاص على الجرائم التي ارتكبوها".