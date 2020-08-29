دعوات عراقية لاعتبار الاعتداءات على الأطباء إرهابية

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ايلاف من لندن: وسط غضب شعبي واجراءات حكومية ضد المعتدين على مدير مستشفى مختصة بمعالجة المصابين بكورونا في مدينة النجف العراقية فقد انطلقت دعوات الجمعة لمعاقبة المعتدين على الملاكات الطبية وفق قانون الارهاب وتحذيرات من هجرة الاطباء للبلاد.

وشهدت مدينة النجف الجنوبية الخميس اعتداء بالضرب لمجموعة أشخاص على مدير مستشفى الشهيد لمعالجة المصابين بفيروس كورونا الدكتور طارق الشيباني من قبل ذوي مصاب توفي بالمرض، حيث تجمعوا في باحة المستشفى الخارجية وهاجموه وأسقطوه أرضا وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما ادى الى رقوده في المستشفى بسبب إصابته البليغة ما دفع الشرطة الى القاء القبض على المعتدين وفتح تحقيق بالحادث.

والجمعة، أكدت محكمة تحقيق النجف اصدارها قراراً بتوقيف خمسة متهمين بالاعتداء على مدير المستشفى. وقالت في بيان صحافي تابعته "ايلاف" انها اصدرت مذكرة قبض بحق آخرين شاركوا بالاعتداء وطلبت من الجهات الأمنية المختصة تنفيذ مذكرات القبض.

واثر ذلك أعلن محافظ النجف لؤي الياسري اعتقال العناصر التي اعتدت على مدير المستشفى وايداعهم التوقيف والتعامل معهم وفق الاجراءات القانونية.

الصليب الاحمر الدولي

ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الى احترام جميع الكوادر الطبية وعدم المساس بهم "في هذا الوقت الحرج الذي يمر به النظام الصحي في العراق في ظل الوضع الطارئ المتمثل بإنتشار فيروس كورونا المستجد" كما قالت في بيان تابعته "ايلاف".

وأشارت الى ان "العاملين في مجال الرعاية الصحية يؤدون مهامهم في عموم العراق دون كلل وبتفانٍ من أجل إيقاف تفشي فيروس كورونا وعلاج الأشخاص المصابين به، وحيث يقدمون تضحية عظيمة على المستوى الشخصي تشمل التعرض للإصابة بالفيروس وقضاء العديد من الأسابيع بعيدًا عن أحبائهم ولكن لسوء الحظ تعرض مقدمو الرعاية الصحية بالفعل إلى مستويات مرتفعة من العنف خلال السنوات الماضية وقد فاقم تفشي فيروس كورونا من هذا الوضع الصعب .

ونوهت اللجنة الدولية الى ان "القانون يحظر ممارسة العنف ضد الكوادر الطبّية وسيّارات الاسعاف والمنشآت الطبّية الى جانب الجرحى .. وعليه يجب أن يحصل المختصون في الرعاية الصحية على بيئة عمل آمنة".

تحذير حقوقي

وحذرت المفوضية العراقية العليا لحقوق الانسان من هجرة الاطباء الى خارج العراق نتيجة تصاعد الاعتداءات ضدهم وخاصة من ذوي المتوفين بفيروس كورونا . وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي إن "التجاوز على الاطباء والملاكات الصحية والذين يمثلون خط الصد الأول بمثل هذه العدوانية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان مما يستدعي التعامل مع المعتدين على الاطباء والكوادر الطبية والمؤسسات الصحية وفق قانون مكافحة الإرهاب" الذي يفرض عقوبات مشددة على مخترقي القوانين.

واضاف المسؤول الحقوقي في بيان الجمعة تابعته ""الخليج 365"" ان "تكرار الاعتداءت على الكوادر الطبية يستدعي أن تقوم الحكومة بإجراءات رادعة للحد من هذه الظاهرة".. مشيرا الى ان "التشريعات لم تذهب لحد الان الى القضايا الأساسية ومنها قانون حماية الأطباء وبالتالي يجب ان نعيد الأولويات التشريعية ونركز على القوانين التي تدعم هذه الحقوق وبخلاف ذلك لن تجد الملاكات الطبية الا الهجرة من العراق للحافظ على حياتها".

كما طالبت نقابة الاطباء العراقيين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالكشف عن المعتدين على مدير مستشفى النجف بأسرع وقت ومحاكمتهم حسب مواد القانون العقوبات العراقي وضرورة متابعة كل الجهات التي تهدد و تحرض ضد الاطباء وربط هذا الموضوع بمحكمة ترتبط بشخص السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى .. وشددت على اهمية اعتبار الاعتداء على الأطباء والكوادر الطبيه تحت طائلة قانون مكافحة الأرهاب.

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فيديو الاعتداء على مدير مستشفى الشهيد في النجف:



الصحة العراقية: سنلاحق المعتدين

ومن جانبها، اعتبرت وزارة الصحة العراقية الاعتداء على مدير المستشفى بأنه "آثم" وطالبت الاجهزة الامنية المكلفة بحماية المؤسسات الصحية بالحزم تجاه المعتدين وتوفير الحماية اللازمة لملاكات الجيش الابيض..داعية مجلس القضاء الاعلى الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لقانون حماية الاطباء.

وأكدت الوزارة في بيان الجمعة انها ستلاحق المعتدين قانونيا حتى ينالوا العقوبة التي يستحقونها".. وطالبت المواطنين "بمساندة الجيش الابيض الذي يضحي بحياته من اجل المحافظة على سلامتهم".

الاعتداء ارعب العاملين في المستشفى

ومن جهته اشار المدير العام لادارة صحة النجف رضوان الكندي الى ان الاعتداء قد ادى الى حالة من الرعب والفزع لدى المرضى والعاملين بالمستشفى والزائرين. واكد اصداره تعليمات صارمة وفورية لفتح تحقيق دقيق في الموضوع والإسراع باتخاذ ما يلزم من تدابير مستعجلة لتقديم الدعم الضروري لمن وقع عليهم الاعتداء للدفاع عن حقوقهم وعن حرمة المؤسسة الصحية ونزلائها.

وقال انه يتابع هذه القضية مع السلطات المختصة "لوضع حد لمثل هذه التصرفات الوحشية والدنيئة حيث تم اعتقال عدد من المعتدين وهم الان رهن التحقيق لدى شرطة النجف".

وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شريط فيديو حصلت "ايلاف" عليه يظهر عددا من الاشخاص يهاجمون مدير المستشفى ويلقونه ارضا وينهالون عليه بالضرب فيما اظهرت صور له راقدا في المستشفى وهو مصاب بكدمات وكسر في يده اليمنى ويجد صعوبة في الوقوف على قدميه.

يشار الى ان الأطباء والعاملين في القطاع الصحي العراقي يواجهون حاليا ضغوطا كبيرة في ظل انتشار فيروس الذي تجاوزت الاصابة به المائتي الف شخص في البلاد توفي 6353 منهم. ورصدت نقابة الأطباء العراقيين قبل ايام ارتفاع حالات الاعتداء التي تتعرض لها الكوادر الطبية على يد مرضى ومراجعين للمراكز الصحية والمستشفيات كان آخرها الاعتداء على طبيبة في محافظة بابل جنوب بغداد.

وكان رئيس نقابة أطباء العراق عبد الأمير الشمري قد اشار بداية الشهر الماضي الى وفاة 13 طبيبا وإصابة 775 آخرين جراء إصابتهم بفيروس كورونا الذي ظهر في البلاد للمرة الاولى في 24 فبراير الماضي.

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