الكاظمي وبالي بحثا تعزيز شراكة بلديهما الاستراتيجية ضد الارهاب

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ايلاف من لندن: بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بغداد الخميس تطوير العلاقات الاستراتيجية العراقية الفرنسية ضد الارهاب والاوضاع في سوريا وتأثيرها على استقرار العراق والمنطقة.

وبحث الكاظمي خلال اجتماع مع الوزيرة الفرنسية بالي في بغداد الخميس الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب والوضع في سوريا وتأثيره على استقرار العراق والمنطقة.

واكد أن فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول الى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية، وأشار الى أن الجيش العراقي تعرّض الى محاولات لإضعافه وقد تصدّت الحكومة لهذه المحاولات كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "ايلاف".

واشار الكاظمي الى أن فرنسا تعدّ شريكا إستراتيجيا للعراق في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي فضلا عن كونها دولة صديقة، مبينا ان العلاقات بين العراق وفرنسا، علاقات متينة تمتد لسنوات طويلة.

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من جانبها، أثنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي "على قيادة رئيس الورزاء الكاظمي وتمكنه من تحقيق خطوات ناجحة على الرغم من أنه لم تمض سوى أسابيع على استلام مهامه الحكومية". وأكدت عزم فرنسا على الوقوف مع العراق في الحرب ضد الإرهاب ودعم القوات الأمنية العراقية، لاسيما وأن فرنسا قد ساهمت ضمن التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش.

واوضحت بارلي أن فرنسا تشاطر العراق في أن تنظيم داعش مازال يشكل تهديدا للعراق والمنطقة، لاسيما أنشطته الإرهابية في سوريا، ونحن مستمرون بمجابهته، وأشارت الى الدور المهم الذي يقوم به التحالف الدولي في مواجهة تنظيم داعش، خاصة ما يتعلق بالدعم الجوي وتبادل المعلومات.

وأعربت الوزيرة الفرنسية عن استعداد بلادها لاستئناف جهود التدريب للقوات العراقية والتي توقفت بسبب جائحة كورونا، وذلك في أقرب وقت ممكن، ووفق نمط عمل وإطار جديدين لمساهمة التحالف الدولي في العراق، تحدده الرؤية والحاجة العراقية، وبالشكل الذي يعزز سيادة العراق.

وفي وقت سابق الخميس وخلال اجتماع بالي مع الرئيس العراقي برهم صالح فقد أكد "وجوب تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره، التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وتعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف".. مشيراً إلى أهمية التشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوتر، كما ثمن سيادته دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

كما بحثت بالي مع نظيرها العراقي جمعة عناد تعزيز العلاقات بين بلديهما في المجال العسكري مؤكدة استعداد بلادها للاسمرار في برامج تدريب القوات العراقية من اجل تعزيز قدراتها التسليحية في مواجهة الارهاب. ومن جهته، قال وزير الدفاع العراقي إن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية الى العراقي تأتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري وتطوير العقود المبرمة بين البلدين لتشمل الاسلحة المتطورة .