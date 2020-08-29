مباحثات عراقية فرنسية لتعزيز التعاون الامني والعسكري

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ايلاف من لندن: بحثت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي في بغداد الخميس مع وزير الدفاع العراقي جمعة عناد تطوير التعاون العسكري والامني وتوسيع عقود الاسلحة الموقعة بين بلديهما لتشمل المتطورة منها كما ناقشت مع الرئيس برهم صالح الانتهاكات التركية للاراضي العراقية.

وخلال اجتماع بالي مع الرئيس العراقي برهم صالح فقد أكد "وجوب تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وتعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف".. مشيراً إلى أهمية التشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوتر، كما ثمن سيادته دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب كما نقل عنه بيان رئاسي تابعته "ايلاف".

وشدد الرئيس صالح على ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.. مؤكداً أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية التي تعد انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار.

بدورها شددت الوزيرة الفرنسية على دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته ووقوف فرنسا إلى جانبه لمنع الانتهاكات على أراضيه، واستعدادها لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية تدريباً وتجهيزاً.

وجرى خلال الاجماع بحث تطوير العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية فضلاً عن استعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

تطوير التعاون العسكري والامني

وقالت بارلي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع جمعة تابعته"ايلاف" ان "زيارتها للعراق تهدف الى تعزيز العلاقات بين البدين وفي المقدمة منها العسكرية مؤكدة استعداد بلادها للاسمرار في برامج تدريب القوات العراقية من اجل تعزيز قدراتها التسليحية في مواجهة الارهاب. واكدت ان العراق بلد ذو سيادة ويجب أن يمنع التدخلات في شؤونه منوهة الى ان فرنسا تدعم العراق لإبعاده العراق عن سياسة المحاور وتأمين الاستقرار فيه.

واضافت ان فرنسا تدعم العراق في مكافحة كورونا وأرسلت مساعدات ومستلزمات صحية في هذا المجال .

ومن جهته قال وزير الدفاع العراقي ان زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية الى العراقي تاتي في إطار تطوير التعاون الأمني والعسكري وتطوير العقود المبرمة بين البلدين لتشمل الاسلحة المتطورة .

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وستجري بارلي في وقت لاحق اليوم محادثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة الارهاب والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ووصلت بارلي إلى بغداد مساء الاربعاء للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع حسبما أعلن مكتبها.

وستركز بارلي خلال مباحثاتها في بغداد على القضايا الكبرى التي بحثها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال زيارته لبغداد قبل اسابيع مثل مكافحة تنظيم داعش و احترام سيادة العراق .

كما ستتطرق بارلي في محادثاتها مع القادة العراقيين الى التدخلات التركية على الأراضي العراقية، خصوصا الضربات الجوية ضد حزب العمال الكردستاني في اقليم كردستان العراق الشمالي التي يذهب ضحيتها ايضا مدنيون عراقيون.

