مباحثات عراقية فرنسية حول الاعتداءات التركية ومواجهة داعش

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"الخليج 365" من لندن: بدأت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي زيارة رسمية الى بغداد الخميس باجتماع مع وزير الدفاع جمعة الجبوري كما ستبحث مع القادة العراقيين الانتهاكات التركية ومواجهة تنظيم داعش.

وستجري الوزيرة الفرنسية في بغداد ايضا مباحثات مع قائد قوات التحالف الدولي لمكافحة داعش والرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تتركز على تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومواجهة نظيم داعش والتأكيد على ضرورة احترام سيادة العراق.

كما ستتناول مباحثات الوزيرة الانتهاكات التركية للاراضي العراقية وعملياتها العسكرية في اراضيه الشمالية وخاصة ضرباتها الجوية ضد حزب العمال الكردستاني التركي التي توقع خسائر في الارواح بين المدنيين هناك اضافة الى نشاط تنظيم داعش المتصاعد في بعض مناطق العراق ومهاجمته للقوات الامنية والمدنيين.

وتأتي هذه الزيارة بعد ثلاثة أسابيع من زيارة الى بغداد لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "تهدف إلى تعزيز علاقة التعاون والشراكة مع العراق" بحسب ما قالت بارلي، التي أوضحت أيضا أن هذا التعاون يمكن أن يستمر "في إطار التحالف الدولي ولكن أيضا على صعيد ثنائي"، وسط مخاوف القوات الأجنبية في العراق حيال مشروع قانون مقدم إلى البرلمان يطالب بانسحابها.

ومن المنتظر ان تبحث بارلي في بغداد ايضا التطورات السياسية والاقتصادية والصحية في العراق حيث عادة ما تؤكد فرنسا ضرورة عدم خفض الاستعداد في مواجهة داعش والعمل على تخليص البلاد منه حيث تم مؤخرا رصد قيام داعش سرا بإعادة تنظيم لصفوفه بشكل اصبح يشكل تحديا حقيقيا للعراق.