العامري ينعى الانصاري: كام بدرياً مقارعاً لصدام

نعى زعيم تحالف الفتح هادي العامري، السبت، مسؤول المدفعية بالحشد الشعبي في محافظة ديالى عامر احمد صالح الذي استشهد بهجوم لتنظيم داعش امس الجمعة.



وقال العامري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بمزيد من الفخر والاعتزار تلقينا نبأ استشهاد مسؤول المدفعية في قيادة عمليات الحشد الشعبي في محافظة ديالى، الشهيد القائد عامر أحمد صالح (أبو حيدر الأنصاري) الذي نال وسام الشهادة العظيم وهو يتصدى لهجوم عصابات داعش الإرهابية في قضاء خانقين".



وبين، أنه "كان للشهيد الأنصاري العديد من المحطات الجهادية التي بدأها بين صفوف المجاهدين البدريين الأشاوس بمقارعة النظام الصدامي وكان من الأبطال في جميع المعارك التي خاضها آنذاك، وأكملها بمواقفه البطولية ضد الاحتلال الأمريكي البغيض"، مضيفاً "من بعدها مشاركته في ملحمة العز والشرف في التصدي للإرهاب الداعشي وقد نال شرف المشاركة في كل العمليات بدءاً في ديالى وانتهاءً في كركوك وتحرير الحويجة وفي كل عمليات ملاحقة داعش، وكان آخرها يوم أمس".