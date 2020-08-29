الاعلام الامني: سقوط صاروخ كاتيوشا على منزل فارغ داخل المنطقة الخضراء

اعلنت خلية الاعلام الامني، السبت، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على منزل فارغ داخل المنطقة الخضراء.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "صاروخاً نوع كاتيوشا سقط على احد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية، وقد تبين أن انطلاقه كان من قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة".
وكان مصدر امني افاد، اليوم السبت، بسقوط صاروخ ضمن محيط المنطقة الخضراء.
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