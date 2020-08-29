دولة اوروبية تسجل انخفاضا كبيرا بعدد الاصابات اليومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، السبت، تسجيل 5453 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا كبيرا مقارنة مع يوم الجمعة الذي سجلت فيه 7379 إصابة.
وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، انه " تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي إلى 30602".
وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات بواقع 5 حالات ليصل إلى 4530، فيما ارتفع عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة إلى 400، بعد أن كان 387 قبلها بيوم.
وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات بواقع 5 حالات ليصل إلى 4530، فيما ارتفع عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة إلى 400، بعد أن كان 387 قبلها بيوم.
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