دولة اوروبية تسجل انخفاضا كبيرا بعدد الاصابات اليومية بكورونا

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية، انه " تم تسجيل 6 وفيات جديدة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء التفشي إلى 30602".

وانخفض عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج من الفيروس في المستشفيات بواقع 5 حالات ليصل إلى 4530، فيما ارتفع عدد من يعالجون في وحدات العناية المركزة إلى 400، بعد أن كان 387 قبلها بيوم.

