رسمياً.. السيلية القطري يضم ميمي على سبيل الاعارة

وذكر النادي في بيان ان "إدارة نادي السيلية الرياضي برئاسة اللورد عبد الله العيدة، في إتمام تعاقدها الرسمي مع المهاجم العراقي مهند علي "ميمي" لمدة موسم على سبيل الإعارة من نادي الدحيل الذي تربطه علاقة متميزة مع نادي السيلية".واوضح ان "إدارة النادي اتمت مساء اليوم صفقة انتقال الدولي العراقي صاحب الــ 20 عاماً في مكتب عبد الله الحنزاب المدير العام للنادي ورئيس جهاز الكرة، بمقر النادي".

واضاف ان "التعاقد مع اللاعب العراقي جاء من اجل تدعيم خط هجوم الشواهين، حيث سيدافع "ميمي" عن ألوان الفريق في الموسم الجديد الذي يتطلع من خلاله الشواهين للوصول الى المربع الذهبي لدوري النجوم والمشاركة في البطولة الآسيوية".

