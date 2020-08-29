القبض على مروج للمخدرات في البصرة

اعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة، السبت، عن القبض على مروج للمخدرات في كرمة علي. وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعد ورود معلومات دقيقة عن وجود متهم من اخطر مروجي المخدرات في كرمة علي على الفور تم تشكيل قوة من شعبة شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الهارثة وتمت مداهمة داره".



واضافت انه "بعد تبادل اطلاق النار معه و محاصرته تم إلقاء القبض عليه وضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة تقدر ب 45 غرام و مادة الحشيشة المخدرة تقدر ب 40 غرام و ادوات تعاطي المخدرات و بندقية كلاشنكوف مع 3 مخازن عتاد و رمانة يدوية وتمت إحالته إلى القضاء لينال جزائه العادل".



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