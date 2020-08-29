الجيش اللبناني يكشف عدد المفقودين منذ انفجار بيروت

أفاد مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد بأنه ما يزال هناك 7 مفقودين حتى اليوم السبت جراء انفجار المرفأ الذي ضرب بيروت في الرابع من أغسطس.





وتحقّق السلطات بمشاركة محققين فرنسيين وأميركيين في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ ست سنوات. وقال عاد خلال مؤتمر صحفي اليوم: "عدد المفقودين حتى اليوم يبلغ سبعة هم ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري على الأقل (وفقا لبيانات قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني).. عمليات البحث لن تتوقف حتى العثور على المفقودين".وتحقّق السلطات بمشاركة محققين فرنسيين وأميركيين في ملابسات الانفجار الذي قالت إنه نجم عن كميات هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزنة في المرفأ منذ ست سنوات. وتسبّب الانفجار بمقتل 188 شخصا وتخطى عدد الجرحى عتبة 6500.

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