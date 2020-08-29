لعلاج كورونا.. أميركا توافق على استخدام عقار 'ريمديسيفير'



وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على توسيع عملية الاستخدام الطارئ لعقار "ريمديسيفير" كعلاج لمرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19». واعتبرت الإدارة الأمريكية دواء ريمديسيفير فعال في علاج الإصابة بكورونا، مشيرة إلى ظهور نتائج مبشرة خلال التجارب السريرية. وفي مايو الماضي، سمحت الهيئة باستخدام العقار في علاج الإصابات الخطيرة فقط. Advertisements وأوضحت الإدارة في إعلانها أن ذلك يشمل علاج المرضى البالغين والأطفال ومن يعانون من إصابات شديدة بالوباء. وخلصت إلى أن الفوائد المعروفة والمحتملة للعقار تفوق المخاطر المحتملة لاستخدامه.

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