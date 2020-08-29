ريال مدريد سيواصل اللعب على ملعب دي ستيفانو في الموسم الجديد

2020-08-29 | 17:38
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سيواصل ريال مدريد الإسباني لعب مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بسبب عدم الانتهاء من عمليات تجديد استاد سانتياجو بيرنابيو الخاص بالنادي الملكي.
سيبدأ ريال مدريد موسمه في 19 ايلول المقبل، وصحيفة "آس" الإسبانية، أفادت أن النادي الملكي سيخوض مبارياته على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الليجا ودوري أبطال أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن التجديدات في ملعب سانتياجو بيرنابيو لا تزال جارية، على الرغم من أن العشب الجديد سيتم الانتهاء من تركيبه خلال الأسبوع الجاري.
ستكون أرضية الملعب الجديدة قابلة للإيجار، حيث يمكن استخدام سانتياجو بيرنابيو في الرياضات الأخرى والأحداث المختلفة بالإضافة إلى كرة القدم.
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