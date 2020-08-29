وفاة مدير حماية المنشآت في النجف بسبب كورونا

اعلنت قيادة شرطة النجف، السبت، عن وفاة مدير حماية المنشآت في المحافظة بسبب فايروس كورونا وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "يعزي قائد شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت اللواء فائق فليح الفتلاوي نيابة عن جميع ضباط ومنتسبي المديرية برحيل مدير حماية المنشآت العميد المرحوم عباس نعمة مجهول الخويلدي". وأضاف البيان أن الخويلدي "توفي اليوم بعد اصابته بفايروس كورونا".

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