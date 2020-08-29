تحالف القوى للكاظمي: حان الوقت لضبط 'السلاح المنفلت'

طالب تحالف القوى العراقية، السبت، رئيس مجلس الوزراء مصفطى الكاظمي بالاسراح بضبط "السلاح المنفلت"، مشيرا الى الوقت حان لتنفيذ مهمة حصر السلاح بيد المؤسسات العسكرية.



وقال بيان للتحالف تلقته الخليج 365، "نؤكد مجددا ما سبق وأن رددناه في كل مناسبة، من ضرورة ضبط السلاح المنفلت الموجود خارج الدولة، والذي أصبح خطرا على أمن المجتمع وأمن المؤسسات الرسمية إن التحذير الذي نطلقه إنما ينطلق من تجربة مريرة عانتها المحافظات المحررة، وقد أدت إلى النتائج المأساوية المعروفة، والتي لا يتمنى عراقي مخلص تكرارها في مكان آخر".



واكد البيان إن "احتكار الدولة وحدها للسلاح قد ورد في البرامج الوزارية لكل الحكومات المتعاقبة، وآخرها حكومة الكاظمي، إذ إن الفقرة أولا/ثالثا من المنهاج الوزاري لحكومته والذي منحت بموجبه الثقة بتصويت مجلس النواب قد نصت على أن من أولوياتها (فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لاحكامه)، وقد حان أوان العمل من أجل تنفيذ هذا الهدف من دون تلكؤ".



وشار الى ان "فهذا السلاح أصبح يستخدم لتحقيق مآرب شخصية، أو لتصفية الخصومات المحلية، والتجاوز على ممتلكات الدولة وهيبتها. وسنقوم من خلال التشاور مع كل القوى المؤيدة لمنهج إصلاح الدولة وتعديل مسيرتها، بالعمل على كل ما من شأنه تحقيق هذه الغاية؛ من أجل مجتمع آمن ودولة مهابة الجان"ب.