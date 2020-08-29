اعتبر زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، السبت، هتافات المواكب التي تدين "الفاسدين" بانها تجسيد لشعار "هيهات منا الذلة". وقال علاوي في تغريدة على تويتر، "المواكب والهتافات التي تدين الفاسدين والجرائم والانتهاكات بحق الابرياء السلميين، جسدت المعنى الحق لصرخة هيهات منا الذلة". واضاف ان "مدرسة ‫الامام الحسين‬ حررت العقول وأرست قِيم الحرية والعدالة، وأسست الثورة بوجه الظلم والاستكبار، وستبقى نبعاً ينهل منه الثائرون المطالبون بوطن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علاوي عن هتافات المواكب الحسينية: تجسيد لصرخة هيهات منا الذلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.