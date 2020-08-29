ارتكبت ثلاثة اخطاء فادحة.. الكربولي: أمريكا مسؤولة قانونياً عن كوارث بالعراق

أكد رئيس حزب الحل جمال الكربولي، السبت، أن أمريكا مسؤولة قانونياً عن كوارثها التاريخة في العراق، فيما حدد ثلاثة اخطاء فادحة.

وقال الكربولي في تغريدة على حسابه في تويتر: "بعد خطأ الاحتلال الكارثي في ٢٠٠٣ وخطأ الانسحاب المتعجل في ٢٠١١، الولايات المتحدة ترتكب خطأ فادحاً للمرة الثالثة بترك البلد نهباً للمليشيات في 2020".

واضاف: "امريكا مسؤولة قانونيا عن كوارثها التأريخية في العراق"، مشيرا الى ان "امريكا دمرت العراق".