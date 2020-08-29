نائب يدعو الحلبوسي للاعتذار: تصريحاته استرجاع لسيناريو مشروع بايدن التقسيمي

وقال عليوي في حديث لـ الخليج 365، إن "رئيس مجلس النواب للاسف الشديد وهو ابن محافظة الانبار العزيزة على قلوبنا، تناسى أن هذا السلاح الذي اعتبره منفلت بيد رجالات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة كان السبب في دحر زمر داعش وتحرير المحافظات المغتصبة من تلك العصابات الارهابية"، مبينا ان "هذه الاسلحة المنفلته هي التي دافعت عن وحدة العراق وهي التي كانت السبب بعد بسطها الامان وتوفير البيئة الامنة لاجراء الانتخابات في وصوله الى منصبه برئاسة اعلى سلطة تشريعية".واضاف عليوي، ان "رئيس مجلس النواب وكما يبدوا تناسى الاسلحة الموجودة لدى العشائر ولدى قوات البيشمركة الكردية ولدى مجاميع اخرى تتبع لطوائف اخرى غير المكون الشيعي"، لافتا الى ان "سلاح الفصائل الشيعية كما يسميها الحلبوسي تم توجيهها امام عدوين اولهما المحتل والثاني الارهاب ولم ولن يوجه السلاح الشيعي الى غير نصرة العراق وحفظ ارضه وشعبه ومقدساته".

واكد عليوي، ان "تصريحات الحلبوسي للاسف الشديد لم تكن موفقة وهي امتداد لسيناريو مشروع بايدن التقسيمي"، داعيا اياه الى "الاعتذار من اكثر من نصف الشعب العراقي ممن وجه لهم اتهام ما انزل الله به من سلطان، لانه دون ذلك فسيكون لنا وقفة داخل قبة البرلمان تجاهه لخرقه القانون والدستور".

