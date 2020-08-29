واضاف عليوي، ان "رئيس مجلس النواب وكما يبدوا تناسى الاسلحة الموجودة لدى العشائر ولدى قوات البيشمركة الكردية ولدى مجاميع اخرى تتبع لطوائف اخرى غير المكون الشيعي"، لافتا الى ان "سلاح الفصائل الشيعية كما يسميها الحلبوسي تم توجيهها امام عدوين اولهما المحتل والثاني الارهاب ولم ولن يوجه السلاح الشيعي الى غير نصرة العراق وحفظ ارضه وشعبه ومقدساته".
واكد عليوي، ان "تصريحات الحلبوسي للاسف الشديد لم تكن موفقة وهي امتداد لسيناريو مشروع بايدن التقسيمي"، داعيا اياه الى "الاعتذار من اكثر من نصف الشعب العراقي ممن وجه لهم اتهام ما انزل الله به من سلطان، لانه دون ذلك فسيكون لنا وقفة داخل قبة البرلمان تجاهه لخرقه القانون والدستور".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يدعو الحلبوسي للاعتذار: تصريحاته استرجاع لسيناريو مشروع بايدن التقسيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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