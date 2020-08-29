نائب شبكي يُحذّر الكاظمي من 'عواقب وخيمة' تُحيق بـ'الخط الأخضر'

وقال القدو في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "نحن أبناء القومية الشبكية ننظر بعين من القلق والريبة إلى التطورات السلبية الأخيرة التي من شأنها أن تعيد مناطق التركمان والعرب والشبك والايزيدية والمسيحين إلى ما قبل 2014 في الشريط الذي يفصل ما بين حدود إقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية. الخط الأخضر المعترف به من قبل مجلس الأمن الدولي".وأضاف القدو أن "تشكيل اللجان التنسيقية بين الجيش العراقي والبيشمركة في المناطق اعلاه اعتراف خطير بأن إقليم كردستان دولة معترف بها من قبل القيادة العراقية داخل الدولة العراقية وتجاوز على الدستور الذي حدد بموجب المادة (121) خامسا مهمات حرس الاقليم الا وهي الحفاظ على امن الاقليم حصرا"

وتابع أن "إنشاء اللجان التنسيقية عبارة عن اعادة نفوذ الاقليم إلى مناطق المكونات العراقية أعلاه بعد أن تم فرض سلطة القانون وهيبة الدولة عليها بتضحيات ودماء الشهداء من ابناء الجيش العراقي والحشد الشعبي".



وأشار القدو إلى أن "هذا التراجع الكبير من قبل القائد العام للقوات المسلحة ستكون له عواقب وخيمة على أمن واستقرار تلك المناطق"، داعياً الكاظمي إلى "تحديد أماكن العمل لللجان التنسيقية في بغداد واربيل حصرا بالرغم من ملاحظاتنا على تشكيل تلك اللجان".