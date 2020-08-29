الموقف الوبائي لكورونا في كردستان

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 362 إصابة الجديدة توزعت في كل من، أربيل 195، السليمانية 108، كرميان 18، دهوك 41".

واضافت ان "الاقليم سجل 582 حالة شفاء من فيروس كورونا، توزعت في كل من أربيل 294، السليمانية 26، كرميان 22، دهوك 299، حلبجة 11".

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وتابعت الوزارة ان "25 من المصابين بفيروس كورونا توفوا في اقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 منهم في أربيل، 5 في السليمانية، و3 في كرميان، 1 في رابرين، 3 في دهوك و1 في حلبجة".

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، الإجمالي إلى 27621، شفي منهم 17386، وتوفي 1032.