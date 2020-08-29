اخبار العالم / اخبار العراق

الموقف الوبائي لكورونا في كردستان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، تسجيل 362 إصابة و25 حالة وفاة بفيروس ، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 362 إصابة الجديدة توزعت في كل من، أربيل 195، السليمانية 108، كرميان 18، دهوك 41".

 

واضافت ان "الاقليم سجل 582 حالة شفاء من فيروس كورونا، توزعت في كل من أربيل 294، السليمانية 26، كرميان 22، دهوك 299، حلبجة 11".

Advertisements

 

وتابعت الوزارة ان "25 من المصابين بفيروس كورونا توفوا في اقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 منهم في أربيل، 5 في السليمانية، و3 في كرميان، 1 في رابرين، 3 في دهوك و1 في حلبجة".

 

وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، الإجمالي إلى 27621، شفي منهم 17386، وتوفي 1032.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي لكورونا في كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا