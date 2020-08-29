اعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت، تسجيل 362 إصابة و25 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، انه "تم اليوم تسجيل 362 إصابة الجديدة توزعت في كل من، أربيل 195، السليمانية 108، كرميان 18، دهوك 41".
واضافت ان "الاقليم سجل 582 حالة شفاء من فيروس كورونا، توزعت في كل من أربيل 294، السليمانية 26، كرميان 22، دهوك 299، حلبجة 11".
وتابعت الوزارة ان "25 من المصابين بفيروس كورونا توفوا في اقليم كوردستان، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 منهم في أربيل، 5 في السليمانية، و3 في كرميان، 1 في رابرين، 3 في دهوك و1 في حلبجة".
وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان، الإجمالي إلى 27621، شفي منهم 17386، وتوفي 1032.
كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي لكورونا في كردستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.