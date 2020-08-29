نائب يطالب بفتح ملف اطعام السجناء: فيه العديد من شبهات الفساد والتلكوء

دعا النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي، السبت، الجهات الرقابية الى فتح ملف اطعام السجناء، مبينا ان هذا الملف فيه العديد من شبهات الفساد والتلكوء.

وقال الدهلكي في حديث لـ الخليج 365، ان "هناك احاديث يتم تناقلها هنا وهناك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود شبهات فساد في ملف إطعام السجناء اضافة الى وجود حالات تلكؤ في التعامل مع هذا الملف الذي يرتبط بشكل مباشر بحياة وسلامة الانسان"، مبينا ان "هذا الملف له خلفيات سابقة وسبق لنا وأن حذرنا من مخاطر هذا الملف ومحاولة البعض استغلاله لاهداف مختلفة".

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واضاف الدهلكي "اننا في الظروف الصحية الحالية وانتشار وباء كورونا، طالبنا مرارا بايجاد حل لوضع السجناء لضمان عدم حصول كارثة صحية بحال انتشار الوباء بينهم، ويضاف الى هذه المخاوف اليوم طبيعة الطعام المقدم الى السجناء ومدى ملائمته للمعايير الصحية".

وتابع ان "الجهات الرقابية في النزاهة وغيرها مطالبة بفتح هذا الملف وارسال لجان تحقيق الى كافة السجون لمتابعة آليات التعامل مع ملف إطعام السجناء سواء من ناحية الأسعار المقدرة لكل وجبة يتم تقديمها للسجناء او نوعية الطعام المقدم لهم في هذه الظروف للوقوف على صحة الادعاءات من عدمه".