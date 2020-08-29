الموقف الوبائي اليومي لكورونا في الديوانية لليوم السبت

اعلنت دائرة صحة الديوانية، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لكورونا في المحافظة لليوم.
وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في الديوانية ليوم السبت هو:
-الاصابات المؤكدة (135 أصابة )
- حالات الشفاء (54 حالة)
-الوفيات ( 1 حالة)
الكلي
- عدد الاصابات (8243 اصابة)
-عدد حالات الشفاء (6235 حالة)
-الوفيات ( 253 حالة)
-عدد الراقدين الكلي (1755)
- اعداد الراقدين في المستشفى (210 شخص )
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