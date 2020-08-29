اعلنت دائرة صحة الديوانية، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لكورونا في المحافظة لليوم. وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في الديوانية ليوم السبت هو:



-الاصابات المؤكدة (135 أصابة ) -حالات الاشتباه (396حالة ) تم فحصها بجهاز pcr في مختبرالصحة العامة في الديوانية .-الاصابات المؤكدة (135 أصابة ) - حالات الشفاء (54 حالة) -الوفيات ( 1 حالة) Advertisements الكلي

- عدد الاصابات (8243 اصابة) - عدد الاصابات (8243 اصابة) -عدد حالات الشفاء (6235 حالة) -الوفيات ( 253 حالة) -عدد الراقدين الكلي (1755) ‏ - اعداد الراقدين في المستشفى (210 شخص )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الموقف الوبائي اليومي لكورونا في الديوانية لليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.