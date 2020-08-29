القبض على متهم بقتل شقيقته في النجف

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بإشراف مباشر من قبل قائد شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت اللواء فائق فليح الفتلاوي، ألقت مديرية مكافحة اجرام المحافظة القبض على متهم ارتكب جريمة قتل في ناحية العباسية".وأضافت أن "اللواء أمر بتشكيل فريق تحقيق بعد ورود معلومات تفيد بحدوث جريمة قتل امرأة في ناحية العباسية ليتم البحث والتحري وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الجريمة والتوصل بعد ثلاثة أيام إلى مرتكبها واستدراجه عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقبض عليه".

وتابعت أن المتهم "اعترف بقتل شقيقته من خلال إطلاق النار عليها من بندقية كلاشنكوف بسبب خلافات عائلية".