الآسيوي يتسلم طلبات خمسة اتحادات لاستضافة كأس آسيا 2027

وقام الاتحاد القطري والاتحاد الهندي والاتحاد الإيراني والاتحاد السعودي والاتحاد الأوزبكي، بتقديم الملف القانوني، واتفاقية التعهد بعدم انتهاك حقوق الرعاة.

ويتوجب على الاتحادات الوطنية أن تقوم بتقديم رسالة التزام بتأدية متطلبات الاستضافة للبطولة قبل ‪30 أكتوبر 2020‬ ضمن المرحلة التالية، علماً بأنه سيتم الإعلان عن الدولة المضيفة لكأس آسيا 2027 خلال عام 2021.



وكان فهد بن محمد كافود سفير قطر لدى ماليزيا ، قد سلم عرض الاتحاد القطري لاستضافة كأس آسيا 2027 ، وتسلمه الأمين العام للاتحاد الآسيوي وذلك خلال زيارة قام بها سعادة السفير لمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور لتقديم طلب الملف الرسمي والوثائق اللازمة .

ويتضمن الملف القطري جميع متطلبات شروط الاستضافة مدعماً بإرث كبير في استضافة البطولات، معززا بما ستكون عليه المنشآت الرياضية في قطر خلال الأعوام القادمة وجاهزيتها التامة لاستضافة أي حدث بعد كأس العالم قطر 2022، والذي ستستضيفه قطر كأول دولة في الشرق الأوسط والمنطقة العربية.



وتهدف قطر، حاملة لقب كأس آسيا لكرة القدم ، بعد فوزها بلقبها الأول في النسخة الاخيرة 2019 ، إلى أن تكون أول دولة آسيوية تستضيف البطولة الوطنية الأولى في القارة للمرة الثالثة بعد أن استضافتها سابقاً في عامي 1988 و 2011.