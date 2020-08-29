وتوج ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، وآرسنال بطلاً لكأس الاتحاد الإنجليزي. موعد المباراة:

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 6:30 مساءً بتوقيت العراق السعودية. القناة الناقلة:

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1. تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1. معلق المباراة:

يعلق على المباراة، علي محمد علي، عبر قناة beIN SPORTS HD1. تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: ويليامز، جوميز، فان دايك، روبرتسون. Advertisements خط الوسط: جونز، فابينيو، فينالدوم. خط الهجوم: محمد صلاح، بروستر، ساديو ماني. تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمى: لينو. خط الدفاع: ساليبا، لويز، تيرني، سيدريك.



خط الوسط: ويلز، تشاكا، ساكا. خط الوسط: ويلز، تشاكا، ساكا. خط الهجوم: ويليان، نكيتياه، أوباميانج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كل ما تود معرفته عن مواجهة ليفربول وآرسنال في كأس الدرع الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.