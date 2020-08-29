14 قتيلا إثر مرور إعصار 'لورا' في الولايات المتحدة

وأكد حاكم لويزيانا جون بيل إدواردز، أمس الجمعة، مقتل 10 أشخاص على الأقل في ولايته، قضى نصفهم تسمما بأول أكسيد الكربون المنبعث من مولدات كهرباء استخدمت داخل المنازل بعدما ضرب الإعصار اليابسة الخميس.والوفيات الأربع الأخرى نجمت عن سقوط أشجار على منازل مواطنين، وفق إدوارز، فيما قضى رجل إثر غرق مركبه في العاصفة.

وحرم 464 ألفا و813 مشتركا من الكهرباء في لويزيانا، وفق الموقع الالكتروني المختص "باوراوتيدج".

وكانت السلطات في هايتي قد أعلنت في وقت سابق، أن حصيلة ضحايا العاصفة الاستوائية "لورا"، التي اجتاحت البلاد يوم الأحد الماضي، ارتفعت إلى 31 قتيلا على الأقل.