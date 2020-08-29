وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بعملية استخباراتية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد في وزارة الداخلية أسفرت عن إلقاء القبض على متهم أقبل على قتل زوجته وتعنيف ابنته في منطقة الزعفرانية ببغداد".



واضافت الوكالة أن "عملية إلقاء القبض جرت بعد تشكيل فريق مختص بالاشتراك مع مفرزة من الشرطة الاتحادية و متابعته عند هروبه بعدما نفذ عمليته النكراء والإطاحة به"، مؤكدة انه "تم تسليمه الى مركز شرطة الزعفرانية بموجب وصل استلام اصولي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الاستخبارات :القبض على متهم قتل زوجته وعنّف ابنته في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.