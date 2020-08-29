نشرت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، السبت، توقعاتها الخاصة بحالة الطقس في العراق خلال الأسبوع الحالي، التي تضمنت ارتفاعاً في درجات الحرارة مع تجمع بعض الغيوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الحرارة والغيوم تجتمعان مجدداً في طقس العراق هذا الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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