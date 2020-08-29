وسجلت الأرجنيتن رقما قياسيا يوميا في عدد الإصابات، في الأثناء واصل الفيروس تفشيه في منطقة أميركا الوسطى والكاريبي حيث سجلت أرقام الإصابات والوفيات ارتفاعا ملحوظا بعدد من دول المنطقة.

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كانت هذه تفاصيل خبر اصابات كورونا حول العالم تقترب من 25 مليون وحالات الوفاة تتجاوز الـ 841 الفاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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