قتيل وسبعة جرحى بالنزاع العشائري في الحسينية

افاد مصدر امني، الجمعة، بأن حصيلة النزاع العشائري في الحسينية بلغت قتيلا وسبعة جرحى. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حصيلة النزاع العشائري في الحسينية بلغت قتيلا وسبعة جرحى". واضاف ان "الاسلحة المستخدمة بالنزاع خفيفة ومتوسطة فقط"، مشيرا الى ان "قوة كبيرة دخلت الى المنطقة للسيطرة على الاوضاع".

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