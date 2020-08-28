اجرام النجف تكشف جريمة قتل بسب خلاف عائلي

كشفت مديرية اجرام النجف، الجمعة، عن جريمة قتل بسب خلاف عائلي.
وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "بعد حدوث جريمة قتل امرأة في ناحية العباسية، شكل قائد شرطة المحافظة فريقا للتحقيق برئاسته ومدير مكافحة اجرام النجف ومدير مكافحة اجرام العباسية وعدد من الضباط والمنتسبين وتم البحث والتحري وجمع المعلومات لمعرفة ملابسات الجريمة".
واضافت "تم التوصل بعد ثلاثة أيام إلى مرتكب الجريمة واستراجه عبر شبكات التواصل الاجتماعي والذي القى القبض عليه"، مشيرة الى انه "اعترف بقتل شقيقته من خلال إطلاق النار عليها بندقية كلاشنكوف بسبب خلافات عائلية".
وتابعت انه "تم التحقيق معه وإحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".
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