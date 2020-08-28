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الداخلية تنفي ما نشر حول استقالة وزيرها من منصبه

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نفت وزارة الداخلية، الجمعة، ما نشرته عدد من صفحات التواصل الاجتماعي حول استقالة وزيرها عثمان الغانمي من منصبه.

وقال مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "بعض صفحات التواصل الاجتماعي نشرت اخبار مغرضة حول استقالة وزير الداخلية عثمان الغانمي من منصبه"، مبينا ان "هذه المعلومات غير صحيحة".

 

واضاف ان "الوزير يمارس عمله ولدينا خطط ستراتيجية للمستقبل القريب والبعيد في تمتين عمل الوزارة وترسيخ مبدا ومفهوم الامن المجتمعي وهناك نشاطات وخطط كثيرة من الوزارة وبدعم من رئيس الوزراء".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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