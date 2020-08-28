تهديد ألماني بفرض عقوبات على روسيا

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الجمعة إن ألمانيا مستعدة لفرض عقوبات دبلوماسية على روسيا، إذا تبين أن أجهزة الدولة الروسية مسؤولة عن تسميم المعارض أليكسي نافالني، أحد أشد منتقدي الرئيس فلاديمير بوتين. وأضاف ماس "فيما يتعلق باستعداد روسيا لتوضيح قضية نافالني سنتصرف كما فعلنا في قضية مقتل تيرغارتن"، في إشارة لطرد ألمانيا موظفين في السفارة الروسية بعد رفض موسكو التعاون مع تحقيق في مقتل جورجي في متنزه ببرلين.



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