الانبار.. حالة وفاة و38 اصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وقال بيان للدائرة تلقته الخليج 365، ان "قضاء الرمادي سجل 10 اصابات، بينما سجل قضاء الفلوجة ٢٧ اصابة بينهم ثلاثة عسكريين من محافظات بابل، الناصرية وكربلاء، في حين سجل قضاء هيت اصابة واحدة".

وتابع البيان ام "حالات الشفاء بلغت ٧٣ حالة، ووفاة واحد في عموم المحافظة".

واوضح البيان "تم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

واضاف البيان انه "في الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات".

ودعا البيان الى "الابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض ".