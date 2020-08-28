التغييرات الحكومية الاخيرة من بينها وكلاء جميع الوزراء والمدراء العامون والهيئات المستقلة، ومناصب أمنية حساسة تتطلب ايضا التصويت عليها من قبل مجلس النواب الغائب تماما عن الساحة السياسية .
العراق يعاني من ازمات صحية واقتصادية وامنية والبرلمان لا دور له ولا موقف بل انه يتمتع بعطلة تشريعية طويلة الامد، والمشكلة الكبرى ان العراق لا يزال بلا موازنة عامة والاف التشريعات المهمة لا زالت في ادراج البرلمان معطلة منذ سنوات .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مشاريع وقوانين مهمة تنتظر العمل... وتعطيل المجلس غير مبرّر! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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