بالفيديو: مشاريع وقوانين مهمة تنتظر العمل... وتعطيل المجلس غير مبرّر!

التغييرات الحكومية الاخيرة من بينها وكلاء جميع الوزراء والمدراء العامون والهيئات المستقلة، ومناصب أمنية حساسة تتطلب ايضا التصويت عليها من قبل مجلس النواب الغائب تماما عن الساحة السياسية .

العراق يعاني من ازمات صحية واقتصادية وامنية والبرلمان لا دور له ولا موقف بل انه يتمتع بعطلة تشريعية طويلة الامد، والمشكلة الكبرى ان العراق لا يزال بلا موازنة عامة والاف التشريعات المهمة لا زالت في ادراج البرلمان معطلة منذ سنوات .