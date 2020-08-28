مصدر: تغييرات تطال امناء سر رئاسة اركان الجيش

افاد مصدر مطلع، الجمعة، باجراء تغييرات في امناء سر رئاسة اركان الجيش. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تكيلف اللواء الركن عبد مظلوم معاونا لرئيس الاكاديمية العسكرية وتكليف اللواء الركن عبد الرحمن القيسي مديرا للخدمات الشخصية ورعاة شؤون المقاتلين". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تكليف اللواء الركن فلاح الفريجي مديرا لمديرية الاستخبارات في قيادة القوة الجوية وتكليف العميد حسين الساعدي بمهام امين سر الاعلام في رئاسة الاركان وتكليف العميد وليد يوسف بمهام امين سر ادارة رئاسة اركان الجيش".

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