واشنطن تدين الهجوم الذي استهدف عجلات تابعة للأمم المتحدة بالعراق

ادنت الولايات المتحدة الاميركية، الخميس، الهجوم الذي استهدف عجلات تابعة للأمم المتحدة بالعراق، فيما دعت الأطراف العراقية إلى احترام القانون والسماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان.

وقالت السفارة الاميركية ببغداد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه "ندين الهجوم الذي طالَ أمس عجلات تابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق"، مبينة ان "السكان الأكثر هشاشةً في العراق يعتمدون على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدتهم من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين".

ودعت السفارة "جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والمعايير الإنسانية الدولية والسماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في الوقت الذي يضطلعون فيه وشركاؤهم العراقيون بأعمال الاستجابة الإنسانية المُهمة".