نائب يدعو إلى قرار برلماني بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن

أكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، على أهمية تصويت مجلس النواب على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، بدلاً عن القرار السابق الذي تم فيه مطالبة الحكومة بإلغاء تلك الاتفاقية، فيما أشار إلى أمرين قال إنهما "أضعفا" الموقف العراقي في دفاعه عن مصالحه أمام أميركا.
وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، إن "البرلمان سبق له وأن صوت على قرار رقم 20 الذي يطلب فيه من الحكومة إلغاء تلك الاتفاقية لكن الحكومة للأسف الشديد تنصلت عن هذا الأمر خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الحكومة إلى واشنطن".
وأشار إلى أن "حسم قضية إخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق ينبغي بالمرحلة المقبلة أن يكون من خلال دور مجلس النواب، في إلغاء تلك الاتفاقية عبر التصويت على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن".
وأضاف المسعودي، أن "السياسة الأميركية ثابتة ولم تتغير ومواقفها معروفة في التعامل منذ الحكومات السابقة وحتى اليوم، لكن للأسف فان الحكومات المتعاقبة في العراق لم تتعامل بشكل إيجابي وفق المصالح العليا وكانت السياسة من جميع الحكومات غير واضحة".
وتابع، أن "ضعف الحكومة وعدم وجود قرار سياسي وطني تجمع عليه جميع القوى السياسية الوطنية وهو ما تجلى حين تم التصويت على قرار إخراج القوات الاجنبية، جميعها أمور أضعفت الموقف العراقي في دفاعه عن مصالحه أمام أميركا التي تتعاطى وتستغل تلك الخلافات لخدمة مشاريعها بالمنطقة".
وأشار إلى أن "حسم قضية إخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق ينبغي بالمرحلة المقبلة أن يكون من خلال دور مجلس النواب، في إلغاء تلك الاتفاقية عبر التصويت على إلغاء الاتفاقية الأمنية مع واشنطن".
وأضاف المسعودي، أن "السياسة الأميركية ثابتة ولم تتغير ومواقفها معروفة في التعامل منذ الحكومات السابقة وحتى اليوم، لكن للأسف فان الحكومات المتعاقبة في العراق لم تتعامل بشكل إيجابي وفق المصالح العليا وكانت السياسة من جميع الحكومات غير واضحة".
وتابع، أن "ضعف الحكومة وعدم وجود قرار سياسي وطني تجمع عليه جميع القوى السياسية الوطنية وهو ما تجلى حين تم التصويت على قرار إخراج القوات الاجنبية، جميعها أمور أضعفت الموقف العراقي في دفاعه عن مصالحه أمام أميركا التي تتعاطى وتستغل تلك الخلافات لخدمة مشاريعها بالمنطقة".
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