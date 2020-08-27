بارلي : فرنسا مستعدة للاستمرار ببرامج تدريب القوات العراقية

اكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، الخميس، استعداد بلادها للاستمرار ببرامج تدريب القوات العراقية.

وقالت بارلي في مؤتمر صحفي عقدته مع وزير الدفاع جمعة عناد في مبنى الوزارة ببغداد وتابعته الخليج 365، "زيارتي للعراق تهدف إلى تعزيز العلاقات في جميع المجالات"، مبينة "اننا داعمون للعراق بشأن مكافحة كورونا وأرسلنا مساعدات بهذا الملف".

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واضافت ان "فرنسا مستعدة للاستمرار ببرامج تدريب القوات العراقية"، مشيرة الى ان "فرنسا تتكاتف مع العراق للقضاء على الارهاب، وندعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور".

ووصلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، مساء امس الأربعاء، إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة يقوم بها وزير فرنسي إلى العراق خلال ستة أسابيع.