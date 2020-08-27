أسعار النفط تستقر والخام الأميركي يحقق مكاسب كبيرة

استقرت أسعار النفط، الخميس، بعد تلقيها دعماً من إيقاف الانتاج الأميركي في خليج المكسيك، الا أن الفايروس يكبح هذه الأسعار، فيما حقق الخام الأميركي مكاسب كبيرة بعد صعودة إلى أكثر من 43 دولاراً.

ولقيت أسعار النفط دعماً من إيقاف منتجين أميركيين الإنتاج في خليج المكسيك قبيل وصول الإعصار لورا، الا أن هذه الأسعار تتعرض إلى ضغوط من القلق بشأن آفاق الطلب أثناء جائحة فايروس كورونا وفي الساعة 9.5 صباحا بتوقيت بغداد سجلت أسعار برنت تحميل تشرين الثاني انخفاضاً بمقدار سنت واحد لتصل إلى 46.15 دولار، فيما سجلت أسعار الخام الأميركي انخفاضاً بمقدار خمسة سنتات لتصل إلى 43.35 دولار.



ومن ناحية أخرى قالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس آب متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.7 مليون برميل.

ومن ناحية أخرى قالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام الأميركية هبطت بمقدار 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس آب متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.7 مليون برميل.

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