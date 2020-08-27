ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية بأسرع وتيرة منذ عامين

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية بأسرع وتيرة منذ عامين، حيث ارتفعت أرباح القطاع الشهرية بنسبة 8.1% في تموز الماضي. هذا ونمت أرباح الشركات الصناعية الصينية السنوية بنسبة 19.6% لتتجاوز 85 مليار دولار. وتعد هذه البيانات مؤشراً إضافياً على تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تسبب وباء كورونا بإصابة قطاعات اقتصادية صينية ضخمة بالشلل.



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