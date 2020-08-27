ادعى انه موكب حسيني.. الامانة تفكك جملونا اعترض تطوير شارع ببغداد 'صور'

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن تفكيك جملونا اعترض تطوير شارع في العاصمة، مشيرة الى ان صاحبه ادعى انه موكب حسيني.

وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ملاكاتها في دائرة بلدية الرشيد باشرت بتفكيك جملون عملاق يتقاطع مع تطوير المقطع الثالث من شارع علوة الرشيد جنوب بغداد".

واضافت ان "الدائرة انذرت المتجاوز لاكثر من مره ما دعاه الى وضع لافتة على الجملون الحديدي مدعياً انه موكب حسيني لكسب تعاطف الراي العام واحراج المؤسسة"، مشيرا الى ان "كوادر الدائرة قامت بالتحرك والمباشرة بتفكيك الجملون بغية استمرار اعمال التطوير المنفذة من قبل دائرة المشاريع في الجزء المذكور من الطريق الحلقي الرابع الذي يحيط بالعاصمة ويربط شمالها بجنوبها دون المرور بالعاصمة".

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وتابعت ان "ذلك يدخل ضمن اولويات امانة بغداد لتطوير المدخل الجنوبي ( بغداد - بابل ) بعد اقرار الموازنة العامة وورود التعزيزات المالية لتنفيذ المشروع سيما بعد اكتمال تصاميمه المعمارية والهندسية".