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منح ٥٠ مليون كقروض للمواطنين من اجل البناء

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أعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إنه "تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك".

 

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واضاف أن "ذلك يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف".

 

واشترط المصرف في بيانه "تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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