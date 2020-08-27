مرور البصرة: نستقبل المراجعين اليوم لغرض إنجاز معاملة تسجيل المركبة اوتحويل ملكيتها

اعلنت مديرية مرور البصرة، الخميس، انها تستقبل المراجعين اليوم لغرض إنجاز معاملة تسجيل المركبة اوتحويل ملكيتها.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "المشروع الوطني يستقبل اليوم الخميس المراجعين لغرض إنجاز معاملة تسجيل المركبة اوتحويل ملكيتها حسب تسلسل المراجعه من خلال البوابة الإلكترونية"، مبينا ان "هذا الاجراء جاء لمنع تراكم تسلسل المراجعة".

واضاف "بأمكان المواطنين الذين لا يستطيعون المراجعة اليوم، انجاز معاملاتهم في يوم اخر".